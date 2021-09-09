Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Rum yönetiminin skandal Atatürk kararına tepki

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İzmir’de 'Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Rum kesiminin Atatürk kitabıyla ilgili verdiği skandal talimata tepki gösterdi. Akar, "Çarpık ve düşmanca zihniyetin bir örneği. Şiddetle reddediyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

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