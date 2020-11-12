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Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan flaş açıklamalar: Dağlık Karabağ için Rusya'dan geniş bir heyet gelecek

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Giriş: 12.11.2020 20:17
Güncelleme:12.11.2020 20:24
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dağlık Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Yarın Rusya'dan geniş bir heyet gelecek. Taktik, teknik olarak kim nerede duracak bunlar konuşulacak" dedi.

Bakan Akar, Türk Rus gözetleme merkezine ilişkin ise, "Azerbaycan ile ilgili 7 bölge var. 2' si Kerbecer, Laçin bir de Agdan var. 7 rayonun 4'ü ü Azerbaycan kontrolünde. Agdan'ı 15 Kasım'da Kerbecer'i 20 Kasım'da Laçin'in 1 Aralık'ta devir teslimi yapılacak." açıklamasını yaptı.

Akar, (Karabağ'daki anlaşma) Türkiye orada nerede? Türkiye işin dibinde. Hem masada hem sahada. Orada herhangi bir oldubitti söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

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