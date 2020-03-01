Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nı böyle yönetiyor | Video

Son dakika... Türkiye, Beşar Esad rejime ait 2 uçağı İdil’de vurdu. Pilotlar paraşütle atladı. Rejiminin Halep’teki Neyrab askeri havaalanı ise TSK tarafından hedef alınmasının ardından kullanılamaz hale geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da beraberinde TSK komuta kademesi ile Hatay’daki taktik komuta yerinde harekatı sevk ve idare ediyor. Kritik gelişmeler dair tüm detayları A Haber ekibinden Mehmet Sabri Uğurbaş aktardı.