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Son dakika: MHP'li Cemal Enginyurt'a ihraç talebiyle disipline sevk edildi

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Giriş: 20.07.2020 16:31
Güncelleme:20.07.2020 16:33
Son dakika haberi; MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Levenk Eke canlı yayında aktardı.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, basına yansıyan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

CEMAL ENGİNYURT NEDEN DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ?

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Biz her söze başladığımızda Sayın Cumhurbaşkanı diye başlıyoruz. Ama bu arkadaşlar bizi yok sayıyorlar" sözleriyle gündeme gelmişti.

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