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Son dakika: MHP'den Mustafa Şentop açıklaması |Video

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Giriş: 19.06.2020 17:06
Güncelleme:19.06.2020 17:14
AK Parti Grup Başkanlığı TBMM Başkanlığı için mevcut Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u aday olarak yeniden göstereceklerini duyurdu. MHP Mustafa Şentop'u destekleyeceğini duyurdu. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları canlı yayında aktardı.

AK Parti Grup Başkanlığı TBMM Başkanlığı için mevcut Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u aday olarak yeniden göstereceklerini duyurdu. MHP Mustafa Şentop'u destekleyeceğini duyurdu. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları canlı yayında aktardı.

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