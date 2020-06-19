- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
Son dakika: MHP'den Mustafa Şentop açıklaması |Video
AK Parti Grup Başkanlığı TBMM Başkanlığı için mevcut Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u aday olarak yeniden göstereceklerini duyurdu. MHP Mustafa Şentop'u destekleyeceğini duyurdu. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları canlı yayında aktardı.
AK Parti Grup Başkanlığı TBMM Başkanlığı için mevcut Meclis Başkanı Mustafa Şentop'u aday olarak yeniden göstereceklerini duyurdu. MHP Mustafa Şentop'u destekleyeceğini duyurdu. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları canlı yayında aktardı.