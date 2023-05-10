10 Mayıs 2023, Çarşamba
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Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Trabzon'da önemli açıklamalar.
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon’da “14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı açık hava toplantısında halka hitap etti. Başkan Erdoğan'ı hedef alan Batı medyasına tepki gösteren Bahçeli, "Kimse milletin iradesine zincir vuramaz." dedi.