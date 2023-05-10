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Videolar Gündem Videoları Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Trabzon'da önemli açıklamalar.

Son dakika: MHP lideri Devlet Bahçeli'den Trabzon'da önemli açıklamalar.

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Giriş: 10.05.2023 14:44
Güncelleme:10.05.2023 14:44
Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Trabzon’da “14 Mayıs’ta Aziz Milletim Sıra Sende” temalı açık hava toplantısında halka hitap etti. Başkan Erdoğan'ı hedef alan Batı medyasına tepki gösteren Bahçeli, "Kimse milletin iradesine zincir vuramaz." dedi.
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