Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Osmanlı'ya nefret kusan Tunç Soyer'e sert tepki: İflah olmaz bir cahillik

Son dakika haberi... İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer Osmanlı Devleti'ne yönelik nefrete varan açıklamalarda bulundu. Soyer Osmanlı padişahlarının gaflet, delalet ve hıyanet içinde olduğunu ifade ederken "İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar " dedi. Soyer'in skandal açıklamalarına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sert tepki geldi. Bahçeli, "İflah olmaz bir cahillik, tedavisi imkansız devşirme hastalığıdır." ifadelerini kullandı. Tunç Soyer'e bir tepki AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.

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