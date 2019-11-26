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26.11.2019
Son dakika: MGK bildirisi yayımlandı! Dikkat çeken Barış Pınarı Harekatı mesajı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK), toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantı 4 saat 10 dakika sürdü. Kritik toplantı sonrası yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Barış Pınarı Harekatının amacına ulaşana kadar sürdürüleceği vurgulandı. Detayları A Haber muhabiri Levent Eke anlattı.
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