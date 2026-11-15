Gözde Akbaba cinayetinde kan donduran detaylar! 22 günün 17'sinde evinin çevresinde beklemiş

İzmir'de 26 yaşındaki Gözde Akbaba'nın öldürülmesine ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Genç kadını 22 gün boyunca adım adım takip eden katilin, Akbaba'nın adresini sosyal medyadan öğrendiği ve evinin çevresinde saatlerce beklediği ortaya çıktı. Cinayete ilişkin kan donduran detayları A Haber muhabiri Tayfun Er ve kameraman İsa Mustafa Eraslan canlı yayında aktardı. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.