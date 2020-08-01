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Son dakika: Meral Akşener Ayasofya Camisi'nde şükür namazı kıldı
Son dakika haberi... İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ayasofya Camii'ni ziyaret etti. Akşener camide şükür namazı kıldı.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ayasofya Camii'ni ziyaret etti.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş'ın Ayasofya Camisi açılışına davet ettiği ancak, koruma polisinin koronavirüse yakalanması sonrası 14 gün karantina sürecine giren Akşener, bayramın 2. günü Ayasofya'daydı
Akşener, camide şükür namazı kıldı.
Meral Akşener, Meclis'te partisinin grup toplantısında "En kısa sürede Ayasofya'yı ziyarete gideceğim" demişti.