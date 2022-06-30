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Son dakika: Maymun çiçeği virüsü Türkiye'de! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu

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Giriş: 30.06.2022 09:43
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bir hastamızda maymun çiçeği hastalığı tespit edildi. Hasta 37 yaşında, bağışıklık sistemi yetersizliği var. Kendisi tecrit edilmiş durumda. Temaslı takibi yapıldı, başka bir vakaya rastlanmadı. BİLİNDİĞİ GİBİ, bu hastalık solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaşıyor." açıklamasında bulundu.
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