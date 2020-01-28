Son dakika: Marmaris'te 5,4 büyüklüğünde korkutan deprem! Muğla'da da hissedildi |Son depremeler video

Son dakika haberine göre; Marmaris'te korkutan deprem meydana geldi. AFAD saat 18.38'de 5,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Deprem Muğla'da da hissedildi. Yaşana son depreme dair bilgiler A Haber canlı yayınında...