Son dakika: Mansur Yavaş'tan skandal hamle! Yönettiği belediyeye dava açtı |Video

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKi'nin borçlanma talebini reddeden belediye meclisi kararını mahkemeye taşıyıp yürütmeyi durdurma kararı çıkarttı. AK Parti ve MHP'li üyeler, belediye meclisini yok sayan Yavaş'ı hukuka aykırı davranmak ve mahkemeyi yanıltmakla suçluyor. İşte kendi yönettiği belediyeye dava açan Yavaş'ın o kararının perde arkası...

Belediye meclisini yok sayarak kendi yönettiği belediyeye dava açan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye

Başkanı Mansur Yavaş'a tepkiler çığ gibi..

AK Parti ve MHP'li belediye meclis üyelerine göre mahkemeyi yanıltan bir süreç işliyor.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ASKİ Genel Müdürlüğü'nün borçlanma yoluyla 350 milyon lira kredi kullanımına ilişkin talebin 24 Kasım 2019'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde oy çokluğuyla reddedilmesi üzerine meclis kararını yargıya geçen hafta yargıya taşıdı.

Yavaş'ın bu kararına MHP Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Grup Başkanvekili Murat Ilıkan tepki gösterdi.

Ilıkan, "ASKİ'nin bütçesini 3 milyar 400 milyon bütçeyi virgülüne noktasına dokunmadan oylamışız niye bu işi yapsın diye ama bu işi yapma niyetleri yok sadece siyaset üretme niyetleri var." dedi.

Peki Mansur Yavaş konuyu yargıya taşıyarak belediye meclisini yok mu sayıyor?

Avukat Fatih Ünal, "Biz geçen hafta itibariyle müdahillik konusunda talepte bulunduk değerlendirme yapılıyor ardından itirazlarımızı ortaya koyacağız Bu gibi davalarla büyükşehir belediye meclis üyelerinin kararları ipotek altına alınamaz. Maalesef Ankara kötü yönetiliyor, CHP iktidarında Mansur Bey iktidarında bir çalışma yapılmıyor sadece algı sadece reklama yönelik çalışmalar yapılıyor" diyerek karara tepki gösterdi.

Alınan kararların büyük çoğunluğunun oy birliği ile çıktığı belediye meclisinde "AK Parti ve MHP bizi çalıştırmıyor" diyen

Mansur Yavaş, "acaba iş yapmamaya" kılıf mı arıyor?

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Yalçın, "Bizim hizmetlerin önüne geçmek gibi özellikle milletin menfaatine olacak hizmetlerin önüne geçmek gibi bir tasarrufumuz asla olmadı olamaz" ifadelerinin kullandı.