Son dakika: Koronavirüs risk haritasında son durum ne? 3 büyük kentte korkutan artış

Risk haritasında bir haftada 14 il kızardı. Tek mavi il olarak Şırnak kaldı. Peki risk haritasında son durum ne? Vakalar en çok hangi illerde arttı? 3 büyük kentte son durum ne? İstanbul, Ankara ve İzmir’de vaka sayıları ne durumda? 39 ilde son durum ne? Çok yüksek riskli iller hangileri? En çok vaka hangi illerde var? Hangi illerde vakalar düştü? Vakalarda düşüş yaşanan iller hangileri? A Haber ekibinden Tahir İnan canlı yayında anlattı.