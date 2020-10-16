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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
Son dakika haberi... Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı. Üzerinden sahte Suriye kimliği çıktı. Son dakika haberi... Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı. Üzerinden sahte Suriye kimliği çıktı.