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Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı

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Giriş: 16.10.2020 11:04
Güncelleme:16.10.2020 11:08
Son dakika haberi... Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı. Üzerinden sahte Suriye kimliği çıktı. Son dakika haberi... Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü DEAŞ üyesi Soumaya Raissi, Adana'da yakalandı. Üzerinden sahte Suriye kimliği çıktı.
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı
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