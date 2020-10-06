Son dakika haberi... Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarının ardından halk sokaklara döküldü. Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Parlamentoyu işgal etti. Peki Kırgızistan'da neler oluyor? Olaylarda FETÖ terör örgütünün parmağı mı var? Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, A Haber canlı yayınında Kırgızistan'daki son gelişmeleri anlattı.

Son dakika haberi... Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarının ardından halk sokaklara döküldü. Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Parlamentoyu işgal etti. Peki Kırgızistan'da neler oluyor? Olaylarda FETÖ terör örgütünün parmağı mı var? Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, A Haber canlı yayınında Kırgızistan'daki son gelişmeleri anlattı.