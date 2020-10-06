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Son dakika: Kırgızistan'da neler oluyor? Olaylarda FETÖ parmağı mı var? Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat A Haber'e anlattı

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Giriş: 06.10.2020 11:28
Güncelleme:06.10.2020 11:46
Son dakika haberi... Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarının ardından halk sokaklara döküldü. Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Parlamentoyu işgal etti. Peki Kırgızistan'da neler oluyor? Olaylarda FETÖ terör örgütünün parmağı mı var? Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, A Haber canlı yayınında Kırgızistan'daki son gelişmeleri anlattı.

Son dakika haberi... Kırgızistan'da milletvekili seçim sonuçlarının ardından halk sokaklara döküldü. Protestocular Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Parlamentoyu işgal etti. Peki Kırgızistan'da neler oluyor? Olaylarda FETÖ terör örgütünün parmağı mı var? Türkiye Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat, A Haber canlı yayınında Kırgızistan'daki son gelişmeleri anlattı.

Son dakika: Kırgızistanda neler oluyor? Olaylarda FETÖ parmağı mı var? Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat A Habere anlattı SON DAKİKA: KIRGIZİSTAN'DA NELER OLUYOR? OLAYLARDA FETÖ PARMAĞI MI VAR? BİŞKEK BÜYÜKELÇİSİ CENGİZ KAMİL FIRAT A HABER'E ANLATTI

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