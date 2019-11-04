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04.11.2019

Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Muharrem İnce'ye gözdağı!

Cumhuriyet Halk Partisi’nde savaş başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nisan 2020’de yapılması planlanan olağan kurultayda genel başkanlık koltuğuna yeniden talip olan Muharrem İnce’ye meydan okudu. Yarışa hazır olduğunun sinyalini de veren Kılıçdaroğlu ‘partide kavga istemiyorum’ diyerek muhaliflere gözdağı da verdi. İşte CHP kulislerinde yaşanan son gelişmeler…

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