Son dakika: Japonya Başbakanı Şinzo Abe Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu |Video

Son dakika haberi... Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün tam kapasiteyle hizmete girdi. Başkan Erdoğan dev hastanenin açılış töreninde hitap etti. Öte yandan törene video konferans yöntemi ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'de de katıldı. Japonya Başbakanı Abe, "Sağlığı simgeleyen çam ve Japonya'nın sembolü sakuranın ismini taşıyan hastanenin İstanbul halkına sağlık getirmesini dilerim" açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün tam kapasiteyle hizmete girdi. Başkan Erdoğan dev hastanenin açılış töreninde hitap etti. Öte yandan törene video konferans yöntemi ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'de de katıldı. Japonya Başbakanı Abe, "Sağlığı simgeleyen çam ve Japonya'nın sembolü sakuranın ismini taşıyan hastanenin İstanbul halkına sağlık getirmesini dilerim" açıklamasında bulundu.