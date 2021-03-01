Son dakika: İzmir’de çevre felaketi! Gaziemir Belediyesi aracı canlı yayında moloz döktü

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alan yakınındaki bir alana ilçe belediyesi aracıyla atık döküldü. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı. Canlı yayın sırasında belediye aracı moloz döküp gitti.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanlık alan yakınındaki bir alana ilçe belediyesi aracıyla atık döküldü. Detayları A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.

Canlı yayın sırasında belediye aracı moloz döküp gitti.

ORMAN VASFINI KAYBETTİ

Gaziemir Belediyesi uzun zamandır bu ormanlık alana molozlarını ve katı atıklarını depoluyor. Bu alan orman vasfını kaybetmiş durumda ne yazık ki. Bu molozların bir an önce buradan toparlanıp Büyükşehir'in katı atık bertaraf tesisine gönderilmesi gerekiyor.





