Son dakika: İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya başvurdu

Son dakika haberi... İsveç ve Finlandiya üyelik için NATO'ya resmi başvuruda bulundu. Başvurunun ardından katılım takviminin birkaç hafta sürmesinin beklendiği aktarıldı. Diplomatlar, 30 müttefik parlamentonun tümünün onaylanmasının bir yıla kadar sürebileceğini belirtti.

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