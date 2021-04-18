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Son dakika! İstanbul'un göbeği Şişli'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu kızdıracak görüntüler

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Giriş: 18.04.2021 22:57
Güncelleme:18.04.2021 22:58
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılmaya başlanmıştı. Bu gelişme sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 13 Nisan 2021 tarihinde yaptığı grup toplantısında "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi patates dağıtıyor. Şu akla bakın, şu mantığa bakın." sözleriyle tepki göstermişti. İstanbul Mecidiyeköy’de CHP'li Şişli Belediyesine ait araçtan vatandaşlara patates ve soğan dağıtıldı. Kılıçdaroğlu'nun bu görüntülere ne diyeceği ise merak konusu oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile patates ve soğan üreticisine destek olmak amacıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından alınan ürünler ihtiyaç sahibi ailelere ücretsiz dağıtılmaya başlanmıştı. Bu durum bazı kesimler tarafından eleştirilirken, üreticiye destek ve vatandaşa yardım için yapılan çalışma çok olumlu karşılanmıştı.

Bu tartışmalar devam ederken dün CHP'li Şişli Belediyesi tarafından vatandaşlara patates dağıtıldığını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Belediyeye ait araçtan patates ve soğan almak isteyen vatandaşların sıraya girerek kuyruk oluşturduğu ve dağıtım yapıldığı kameralara yansıdı.

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'ın çiftçilerden ve vatandaşlardan büyük destek gören bu hamlesini 13 Nisan 2021 tarihinde yaptığı grup toplantısında "Vatandaşa soğan dağıtıyor şimdi patates dağıtıyor. Şu akla bakın, şu mantığa bakın." sözleriyle eleştirmişti. Kılıçdaroğlu'nun CHP'li Şişli Belediyesinin bu görüntüleri sonrasında ne diyeceği ise merak konusu oldu.

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