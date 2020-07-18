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Son dakika: İstanbul'da silahlı saldırıda yaralanan polis şehit oldu

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Giriş: 18.07.2020 16:10
Güncelleme:18.07.2020 16:13
Son dakika haberi... İstanbul’da içerisinde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının bulunduğu takip altındaki bir araçtan narkotik ekiplerine ateş açıldı. Çıkan çatışmada bir polis şehit olurken, bir polis memuru yaralandı. İstanbul Valiliği'nde yapılan açıklamada, ''Bağcılar'daki saldırıda yaralanan polis memuru şehit oldu.'' denildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu satırlara yer verildi:

Bugün saat 14.00'de Bağcılar İlçemiz Yüzyıl Mahallesinde İl Emniyet Müdürlüğü Ekiplerimizce; başta hırsızlık, yankesicilik ve uyuşturucu satıcılığı olmak üzere 75'ten fazla suç kaydı bulunan bir firarinin yakalanması için yapılan çalışmalar sırasında, Narkotim ekibimize düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2 polis memurumuz yaralanmıştır.

112 Acil Sağlık ekiplerimizce hastaneye sevk edilen Bağcılar İlçe Araştırma Amirliği Narko Timlerde görevli Polis Memuru Erkan Gökteke, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olmuş, kolundan yaralanan Polis Memurumuz Yunus Nacar'ın tedavisi devam etmektedir.

Olay yerine sevk edilen ekiplerimizce görevli polis memurlarına silahlı saldırıda bulunan şüpheli S.B olayda kullandığı silahla birlikte yakalanmıştır.

Olayla ilgili olarak şüpheli O.I ve K.A adlı şahıslar 1 adet silahla birlikte yakalanmış, firari şüpheli R.B'nin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır.

Olayda kullanılan 1'i pompalı tüfek olmak üzere 3 adet silah ele geçirilmiştir.

Bu hain saldırıda şehit olan polisimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekânı cennet, makamı âli olsun.Şehidimizin kederli ailesi, yakınları ve Emniyet Teşkilatımıza sabır ve başsağlığı, yaralı polisimize acil şifalar diliyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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