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Son dakika: İstanbul'da PKK/KCK operasyonu

A Haber
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Giriş: 26.03.2021 09:20
Güncelleme:26.03.2021 09:26
Son dakika haberi... İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Detayları A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır aktardı.
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İstanbul'da PKK/KCK operasyonu
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