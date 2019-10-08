Son dakika: İstanbul'da depremde hasar gören 5 ilçedeki 6 okul boşaltıldı | Hangi okullar boşaltıldı işte isimleri |Video

Son dakika haberi: İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 5 ilçedeki 6 okul için boşaltılma kararı alındı. Peki İstanbul'da hangi okullar boşaltıldı. İşte o okulların isimleri...

Son dakika haberi... İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede bulunan 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.

TAŞINMA KARARI VERİLDİ

İstanbul'da deprem sonrası yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.

İŞTE İSTANBUL'DA BOŞALTILACAK OKULLAR

BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu

BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu

KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu

SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu