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08.10.2019
Son dakika: İstanbul'da depremde hasar gören 5 ilçedeki 6 okul boşaltıldı | Hangi okullar boşaltıldı işte isimleri |Video
Son dakika haberi: İstanbul'da yaşanan 5,8 büyüklüğündeki depremde hasar gören 5 ilçedeki 6 okul için boşaltılma kararı alındı. Peki İstanbul'da hangi okullar boşaltıldı. İşte o okulların isimleri...
Son dakika haberi... İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, deprem sonrası 5 ilçede bulunan 6 okul binasının detaylı inceleme ve tetkikler yapılması için boşaltılacağını açıkladı. Okullarda eğitim öğretim gören öğrencilerin, geçici olarak çevre okullara yönlendirildiği bildirildi.
TAŞINMA KARARI VERİLDİ
İstanbul'da deprem sonrası yapılan incelemede 5 ilçedeki 6 okulun daha taşınmasına karar verildi.
İŞTE İSTANBUL'DA BOŞALTILACAK OKULLAR
BAĞCILAR: Gaziosmanpaşa İlkokulu
BAYRAMPAŞA: Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
GÜNGÖREN: Haznedar Abdi İpekçi İlkokulu
KÜÇÜKÇEKMECE: Gültepe İlkokulu ve Göktürk İlkokulu
SİLİVRİ: Ortaköy Sezin Öztaş İlkokulu
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