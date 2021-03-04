Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da acil olarak 300 bin konutun dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Pek acil öncelikli durumdaki 300 bin konut nasıl dönüştürülecek? İstanbul’da acil dönüştürülmesi gereken konutlar hangi ilçelerde? Mimar ve kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen A Haber'de yanıtladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da acil olarak 300 bin konutun dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Pek acil öncelikli durumdaki 300 bin konut nasıl dönüştürülecek? İstanbul'da acil dönüştürülmesi gereken konutlar hangi ilçelerde? Mimar ve kentsel dönüşüm uzmanı Nihat Şen A Haber'de yanıtladı.

4 MİLYON NÜFUSU ETKİLEYECEK RİSKLİ BİNA

Şen, "Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsünün yaptığı bir çalışmanın sonucunu sizlere açıklamak istiyorum. 1980 öncesinde yapılan İstanbul'da 263 bin bina var bu da yaklaşık 1 milyon 50 bin konuta tekabül eder. Bir de 80 ile 2000 yılları arasında yapılan binalar var. Yaklaşık 4 milyon bir nüfusu etkileyecek riskli binalardan bahsediyoruz" dedi.

HANGİ İLÇELER?

Vatandaşların da sorumluluk almalarının gerektiğini belirten Şen, "Önce ilk sırayı tabii Fatih alıyor. Yaklaşık 32 bin konutta. Sonra Beyoğlu geliyor. Üsküdar, Kadıköy gibi ilçelerimiz geliyor. Esasında beklenen İstanbul depreminin en etkilenebileceği bölgeler Marmara Denizi'ne kıyısı bulunan ilçeler ki bunlar Silivri'den başlayıp Tuzla'ya kadar sahil kesimindeki ilçeler." ifadelerini kullandı.