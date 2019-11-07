Son dakika: İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda intihar şoku! 7.kattan atladı |Video

Son dakika haber; İstanbul Çağlayan Adalet Sarayı'nda 7.kattan atlayarak intihar eden bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ederken olay sırasında adliyede panik yaşandı. Olay yerinden ilk görüntüler...