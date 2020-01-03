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03.01.2020

Son dakika: İran'dan ABD'ye yeni tehdit: İntikam alacağız |Kasım Süleymani'nin cenazesiyle ilgili son dakika gelişmesi

ABD'nin Bağdat'ta düzenlediği operasyonda öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin cenazesi cumartesi günü İran'a getirileceği pazar günü ise Tahran'da İran Dini Lideri Ali Hamaney'in kıldıracağı cenaze namazı sonrası defnedileceği açıklandı. Öte yandan İran'dan yeni bir açıklama geldi. ABD tarafından gerçekleştirilen ve Kasım Süleymani'nin öldüğü saldırıda 10 komutanın öldürüldüğü bunlardan 5'inin İranlı olduğu duyuruldu. Saldırıda öldürülenler arasında Kasım Süleymani'nin damadının olduğu iddiası ise yalanlandı. Öte yandan İran'dan yapılan yeni açıklamada "Uygun zaman ve mekanda çok sert bir intikam alınacak" denildi. Ayrıntıları Tahran'da bulunan A Haber muhabiri Ekber Karadağ canlı yayında aktardı.

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