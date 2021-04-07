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Son dakika: Irak'ın Kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş: 07.04.2021 12:05
Son dakika haberi... MSB: "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.
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