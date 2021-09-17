17 Eylül 2021, Cuma
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Son dakika | İlker Başbuğ'a hapis şoku! 4 yıla kadar cezası istendi
Son dakika haberine göre… Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyesi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları sonrası hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İlker Başbuğ hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.