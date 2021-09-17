17 Eylül 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika | İlker Başbuğ'a hapis şoku! 4 yıla kadar cezası istendi

Son dakika | İlker Başbuğ'a hapis şoku! 4 yıla kadar cezası istendi

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 17.09.2021 15:23
Son dakika haberine göre… Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un FETÖ'nün siyesi ayağı tartışmalarındaki açıklamaları sonrası hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. İlker Başbuğ hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Detayları A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araç satışında usulsüzlük iddialarına inceleme
Araç satışında usulsüzlük iddialarına inceleme
İlker Başbuğ’a hapis şoku!
İlker Başbuğ'a hapis şoku!
Adnan Menderes’in son günü!
Adnan Menderes’in son günü!
Türk kıyılarının yeni muhafızları!
Türk kıyılarının yeni muhafızları!
Ergene Nehri’nde çevre kirliliği!
Ergene Nehri'nde çevre kirliliği!
TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı sona erdi
TURAZ Şahini-2021 Tatbikatı sona erdi
Bakanlığı harekete geçti | Sıfır araç fiyatlarına denetim
Bakanlığı harekete geçti | Sıfır araç fiyatlarına denetim
Sistemin efendileri rahatsız oldu! İşte darbenin gelişi...
Sistemin efendileri rahatsız oldu! İşte darbenin gelişi...
Başkan Erdoğan: Onların gündeminde yıkım var!
Başkan Erdoğan: Onların gündeminde yıkım var!
CHP’li Vahap Seçer’den vatandaşa skandal sözler
CHP’li Vahap Seçer'den vatandaşa skandal sözler
Parlamenter sistem vaadiyle ne amaçlanıyor?
Parlamenter sistem vaadiyle ne amaçlanıyor?
Türksat 6A’yı Space X fırlatacak
Türksat 6A'yı "Space X" fırlatacak
Daha Fazla Video Göster