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22.02.2020

Son dakika: İdlib'den acı haber! Sözleşmeli Er Mecit Demir şehit oldu |Video

Son dakika haberi... Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurları tarafından yapılan alçak saldırı sonucu bir askerimiz şehit oldu. Sözleşmeli Er Mecit Demir'in Gaziantep'teki baba evine ateş düştü. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de bir askerin şehit olduğu saldırı sonrası 21 rejim hedefinin ateş altına alınarak tahrip edildiğini bildirdi. A Haber muhabiri Murat Sekban son dakika gelişmesinin detaylarını canlı yayında anlattı.

(), 'de bir askerin şehit olduğu saldırı sonrası 21 rejim hedefinin ateş altına alınarak tahrip edildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarına rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda bir askerin yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği sırada şehit olduğu belirtildi.

"Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:

21 REJİM HEDEFİ ATEŞ ALTINA ALINDI
"Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."

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