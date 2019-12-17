Son dakika: İBB'nin ulaşım çalıştayında gerginlik! Birbirlerine girdiler |Video

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ulaşım kongresinde iki grup arasında gerginlik çıktı. Taksicilerle UBER'ciler arasında çıkan gerginlik araya girenlerin müdahalesiyle sonlandırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen ulaşım kongresinde iki grup arasında gerginlik çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" dedi.

İBB tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde "İstanbul Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrenin ilk gününde iki grup arasında gerginlik çıktı.

Taksici ve UBER'ci olduğu belirtilen iki grup arasındaki gerginlik araya girenlerin müdahalesiyle sona erdirildi.