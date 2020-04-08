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Son dakika: HDP'li vekiller TBMM'de teröristlere af istedi CHP destek verdi |Video
TBMM'de alınan yoğun koronavirüs önlemleri ile Genel Kurul gerçekleştirildi. Genel Kurul, ceza infaz yasası gündemi ile toplandı. AK Parti ve MHP'nin uzun süre çalışarak hazırladığı ceza infaz yasasına Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP teröristlerin de dahil edilmesini istedi. PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Meclis'teki skandal tavrına, CHP de eşlik etti.
TBMM'Yİ EYLEM ALANINA ÇEVİRDİLER
Ceza infaz yasasına başta terör olmak üzere tüm suçların dahil edilmesini isteyen HDP'liler Meclis geleneğine aykırı davranarak ellerinde dövizlerle protesto yaptı. HDP'li vekillerin elindeki dövizlerde, "Eşit infaz yaşatır", "Korona mahpus ayırmıyor", "İnfazda eşitlik, herkes için adalet" yazıları dikkat çekti.
CHP ORTAĞINI YALNIZ BIRAKMADI
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın, "Cesur olun, ittifakı duyuralım" sözlerinin ardından HDP ile daha fazla görüntü vermeye başlayan CHP, dün de ortağını yalnız bırakmadı. CHP'li Bülent Tezcan Meclis kürsüsünden HDP'ye destek veren içerikteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
Bunun özel af olduğunu herkes biliyor, ancak ısrarla 'af değil infaz düzenlemesi' deniyor. Bize yutturmaya çalışıyorsunuz.
Siyasi mahpusları affetmeyen, cezaevinde koronadan ölsün, nerede ölürse ölsün diyen bir anlayış, tecavüzcü, çete kuran kim varsa bunları rahatça dışarı çıkarmanın derdinde.
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