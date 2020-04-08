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08.04.2020

Son dakika: HDP'li vekiller TBMM'de teröristlere af istedi CHP destek verdi |Video

Son dakika haberi: HDP'li vekiller TBMM'de teröristlere af istedi CHP destek verdi. TBMM Genel Kurulu dün yüz binlerce kişinin beklediği ceza infaz yasasını görüştü. Görüşmede terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP yine tepki çeken tavırlar sergiledi. Teröristlere af isteyen HDP'ye CHP de destek verdi. Meclis geleneğini hiçe sayan protestolarda HDP'li vekillerin dövizler açtığı görüldü.

'de alınan yoğun koronavirüs önlemleri ile gerçekleştirildi. Genel Kurul, ceza infaz yasası gündemi ile toplandı. ve 'nin uzun süre çalışarak hazırladığı ceza infaz yasasına Millet İttifakı'nın gizli ortağı teröristlerin de dahil edilmesini istedi. 'nın siyasi uzantısı HDP'nin Meclis'teki skandal tavrına, de eşlik etti.

TBMM'Yİ EYLEM ALANINA ÇEVİRDİLER
Ceza infaz yasasına başta terör olmak üzere tüm suçların dahil edilmesini isteyen HDP'liler Meclis geleneğine aykırı davranarak ellerinde dövizlerle protesto yaptı. HDP'li vekillerin elindeki dövizlerde, "Eşit infaz yaşatır", "Korona mahpus ayırmıyor", "İnfazda eşitlik, herkes için adalet" yazıları dikkat çekti.

CHP ORTAĞINI YALNIZ BIRAKMADI
HDP Eş Genel Başkanı 'ın, "Cesur olun, ittifakı duyuralım" sözlerinin ardından HDP ile daha fazla görüntü vermeye başlayan CHP, dün de ortağını yalnız bırakmadı. CHP'li Bülent Tezcan Meclis kürsüsünden HDP'ye destek veren içerikteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

Bunun özel af olduğunu herkes biliyor, ancak ısrarla 'af değil infaz düzenlemesi' deniyor. Bize yutturmaya çalışıyorsunuz.

Siyasi mahpusları affetmeyen, cezaevinde koronadan ölsün, nerede ölürse ölsün diyen bir anlayış, tecavüzcü, çete kuran kim varsa bunları rahatça dışarı çıkarmanın derdinde.

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