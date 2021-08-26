27 Ağustos 2021, Cuma
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan IMF açıklaması: IMF ile anlaşma yapılmadı
IMF ile anlaşma yapıldığı iddialarına, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yalanlama geldi. Bakanlık, tahsis edilen 6,3 milyar doların IMF'ye üye 190 üyeye tanınan ve sermaye payına göre verilen kaynak olduğunu vurguladı. Ayrıntıları A Para ekibinden Rıfat Fırat aktardı.