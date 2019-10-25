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25.10.2019

Son dakika haberi: Van'da terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Van Çatak ve Gürpınar kırsalında, 08-10 Ekim tarihinde İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonlarda, etkisiz hale getirilen toplam 8 teröristten birinin, terörden arananlarda 600 bin TL ödülle "Turuncu Liste’de" yer alan sözde Kato Marinos Cephesi Kaymaklı-Ördekli Alanı sorumlusu, Argeş Çiya kod adlı Ferhat Bozkurt olduğu tespit edildi. Bir diğer teröristin ise, 300 bin TL ödülle terörden arananlarda "Gri Liste’de" yer alan sözde Van Cephesi Gürpınar-Çatak Gücü sorumlusu, Ali Miksi kod adlı Ali Yenice olduğu belirlendi. Detayları A Haber muhabiri Murat Sekban anlattı.

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