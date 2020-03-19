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Uzaktan Eğitim Sistemi nasıl işleyecek? EBA'ya giriş nasıl yapılacak? Bakan Selçuk canlı yayında anlattı |Video
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler ve eğitim gündemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, uzaktan eğitim ve EBA ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Bakan Selçuk, "Videolar ürettik, kısmen yaydık. Bir velimiz kendi çocuğu ile ilgili EBA'ya ya da TV'den bunu nasıl bulacak. Kısa videolar hazırladık. Paket olarak birlikte verelim diye bir niyetimiz var. TV kanalları ile ilgili tüm ayrıntılar tüm TV'lerde haber mecralarında yer alacak" ifadelerini kullandı.
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