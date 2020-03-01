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01.03.2020

Türkiye şehitlerini uğurluyor! Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için tören düzenlendi |Video

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Ankara'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve çok sayıda bürokrat katıldı.

Türkiye şehitlerini uğurluyor! Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya için tören düzenlendi TÜRKİYE ŞEHİTLERİNİ UĞURLUYOR! PİYADE UZMAN ONBAŞI HALİL ÇANKAYA İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

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