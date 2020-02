SON DAKİKA HABERİ: TSK'dan flaş hamle! Çok namlulu roketatarlar... (VİDEO İZLE)

Türk Silahlı Kuvvetleri İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaparken, bölgeye gönderilen çok namlulu roketatarlar da Suriye sınırına konuşlandırıldı. Öte yandan Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair flaş açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Bugünden itibaren askerlerimize yönelecek olası bir saldırı olursa Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" demişti.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yaptı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gönderilen ve buradaki sınır birliklerinde hazır bekletilen komandolar hazırlıklarını tamamladı.

Komandolar daha sonra zırhlı personel taşıyıcılarıyla sınır birliklerine doğru hareket etti.

Öte yandan, TSK tarafından gönderilen çok namlulu roketatarların Suriye sınırına konuşlandırıldığı görüldü.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair flaş açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan, "Bugünden itibaren askerlerimize yönelecek olası bir saldırı olursa Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" demişti.

Başkan Erdoğan, şunları söylemişti:

"İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyeceklerdir. Karada da rejim güçlerini aynı şekilde belirlediğimiz sınırların ötesine kadar kovalayacağız. Adana mutabakatının gereği bu. Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde bugünden itibaren İdlib ile ve Soçi muhtırası sınırlarıyla bağlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum. Türkiye'yi hedef alan herkes, bunun bedelini sadece saldırı alanında değil, her yerde ödeyeceğini bilmelidir. Harekat bölgelerimize yönelik tacizlere ilişkin karşılık özellikle hakkımızdır. Hakkımızı da gerektiğinde bire on misliyle vereceğimiz, en küçük bir ihlali dahi affetmeyeceğimiz bir döneme girdik. Şehitlerimizin bir tek damla kanını dahi teröristlerin ve rejimin tüm güçlerine değişmeyiz."