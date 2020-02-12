Başkan Erdoğan: Rejim güçlerini her yerde vuracağız |Video

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Bugünden itibaren askerlerimize yönelecek olası bir saldırı olursa Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" dedi.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair flaş açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "Bugünden itibaren askerlerimize yönelecek olası bir saldırı olursa Soçi mutabakatı sınırları dışında da rejimi her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum" dedi.

Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair flaş açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

İstanbul'daki uçak kazasında hayatını kaybeden 23 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Elazığ ve Malatya depremlerinden etkilenenler için ayrıca bir yardım kampanyası başlattığımızı söylemiştim. Bu kampanya hesabında yaklaşık 1 milyon lira toplanmış bulunuyor.

"İDLİB'TE 14 ŞEHİT 45 YARALIMIZ OLDU"

Önceki gün rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib'te şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet yaralılara şifalar diliyorum. Bugüne kadar İdlib'te şehti sayısı 14'ü yaralı sayısı 45'i buldu. Terör örgütleri İnsanlık dışı eylemleriyle kana susamışlıklarını gösteriyorlar. Sürekli sivil halka saldırıyor, kan döküyor katliam yapıyorlar. Söze gelince insan haklarını, kadınları, çocukları ağızlarından düşürmeyenler bu saldırılar sonrasında derin bir sessizliğe bürünmüş durumdalar. İdlib'te rejim ve Ruslar ile birlikte yine onlarla birlikte hareket eden çoğu saldırının teröristleri değil doğrudan sivil halkı hedef aldığının altını çizmek istiyorum. Amaç sivilleri ülkemiz sınırlarına hareketlenmeye zorlayarak alan açmaktır. Bize verilen sözlerin tutulmadığı gibi bu saldırılar doğrudan Türkiye'yi hedef almaya başladı. Madem durum bu öyleyse biz de lafa değil sahadaki duruma bakarak hareket edeceğiz.

Rejim güçlerinin ateşi sonucu İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rejim saldırıları nedeniyle İdlib'de Şehit sayısı 14'ü yaralı sayısı 45'i buldu.

Herkes gözünü kapatsa vicdanını dondursa da Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır.

İdlib'de Rus destekli rejim güçleri ile İran destekli militanlar sürekli katliam yapıyorlar. İnsan haklarını ağızlarından düşürmeyenler tüm saldırılar karşısında sessizliğe gömülmüş durumdalar.

Herkes gözünü kapatsa sırtını dönse bile Türkiye bu duruma seyirci kalmayacaktır. İdlib'de rejim ve Ruslar ile yine rejimle birlikte hareket den güçlerin teröristleri değil doğrudan sivil halı hedef altına aldığını belirtmek istiyorum:

Amaç sahayı tamamen boşaltmaktır. Bir süredir saldırılar doğrudan askerlerimizi hedef almaya başladı.

Madem durum bu biz de sahadaki durma bakara hareket edeceğiz. Şubat sonun kadar rejimi gözlem noktalarımızın dışına çıkartmakta kararlıyız. Karada ve havada hiçbir oyalamaya meydan vermeden bunu yapacağız.

Bu amaçla son günlerde İdlib'deki askeri gücümüzü tahkim ettik. Geldiğimiz noktada artık kimsenin taşkınlığına, bağnazlığına, satılmışlığına, provakasyonlarına göz yumacak değiliz.

İdlib'de sivil yerleşim yerlerini vuran hava araçları artık eskisi gibi rahat hareket edemeyecekler. Bu süreçte gözlem noktalarındaki veya diğer yerlerdeki askerlerimize en küçük bir zarar gelmesi halinde idlib'te Soçi muhtırası ile sınırlı kalmadan rejim güçlerini her yerde vuracağımızı buradan ilan ediyorum.

Türkiye'yi hedef alan herkes bunun bedelini sadece saldırı alanında değil her yerde ödeyeceğini bilmelidir.

Mehmetçiklerin kanının döküldüğü bir yerde, kendini ne kadar büyük görürse görsün, hiç kimsenin güvende olamayacağını da açıkça söylüyorum.