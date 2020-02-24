Tel Abyad'da 5 terörist sağ olarak yakalandı |Video

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad’da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gizlendikleri evlerde, silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Barış Pınarı bölgesindeki Tel Abyad'da eylem hazırlığında olan 5 PKK/YPG'li terörist, eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda gizlendikleri evlerde, silahlarıyla birlikte sağ olarak ele geçirildi.

Milli Savunma Bakanlığı operasyonla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı Bölgesi'nde bulunan Tel Abyad'da terör örgütü PKK/YPG'li teröristlerin gizlendikleri evlere eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Düzenlenen operasyonlarda PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 terörist sağ olarak yakalandı.

Yapılan aramada evlerin değişik yerlerindeki bölmelere gizlenmiş 2 adet AK-47 piyade tüfeği, 6 adet AK-47 şarjörü, 1 adet bilgisayar kasası ve 3.658.050 Suriye Lirası ele geçirildi"