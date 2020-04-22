Taçlı protein yapısından notalara döküldü! İşte koronavirüs (corona virüs) şarkısı |Video

ABD’deki önemli bir üniversite olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nün (MIT) bilim insanları koronavirüsün (Covid-19) taçlı protein yapısını yapay zeka kullanarak notalara döktü. Bir anlamda koronavirüsün melodisini hazırladı. İşte koronavirüsün klasik müzik formunda şarkısı.