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Son dakika haberi... Sokak kısıtlaması sürecek mi? Kritik kabine toplantısı... |Video

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Giriş: 28.05.2020 09:29
Son dakika haberi... Başkan Erdoğan başkanlığında kritik kabine toplantısı bugün. Sokak kısıtlamaları sürecek mi? Seyahat kısıtlamaları bitecek mi? Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak. Masada ayrıca evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek.
Gözler Başkan Erdoğanda! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi? GÖZLER BAŞKAN ERDOĞAN'DA! SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI DEVAM EDECEK Mİ?
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