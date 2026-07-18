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Ordu'da skuterlı çocuk köpeklerin saldırısına uğradı

Ordu'nun Çamaş ilçesinde skuter ile evine giden çocuk, sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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