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Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak. Masada ayrıca evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek.

Kabine bugün toplanıyor! 15 ildeki seyahat kısıtlamaları sona erecek mi? | Video KABİNE BUGÜN TOPLANIYOR! 15 İLDEKİ SEYAHAT KISITLAMALARI SONA ERECEK Mİ? | VİDEO

Giriş Tarihi: 28.05.2020 07:36 Güncelleme Tarihi: 28.05.2020 09:30
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Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün Huber Köşkü'nden video konferans yöntemiyle son kez yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Gelecek haftadan itibaren Ankara'da mesaisine başlaması planlanan Erdoğan'ın bakanlardan brifing alacağı kabinenin en önemli gündem maddesi normalleşme süreci olacak.

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Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?

'SABIRLI OLUN' MESAJI'
Hürriyet'in haberine göre; Kabinede 3 Haziran'da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapılacak.

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Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?

Bu yasakların ikinci dalganın yaratılmaması için henüz tamamen kaldırılmayacağı belirtiliyor. Planlamaya göre 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için getirilen yasağın bir süre sonra toplu alanlara girme sınırlandırmasıyla kalkabileceği ifade ediliyor.

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Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter'dan paylaştığı mesajda, "Genç arkadaşlarım, sokağa çıkma kısıtı kalktı. Maalesef bu uygulama 15-20 yaş grubunu, 65 yaş üstü büyüklerimizi ve 14 yaş altı çocuklarımızı şimdilik içeremiyor. Sabırlı olmanızı, bize biraz daha zaman tanımanızı rica ediyorum" dedi.

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Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?

20 YAŞ ALTINA İZİN VAR MI
Ayrıca geçtiğimiz hafta 65 yaş üstü için verilen memleket izni uygulamasının 20 yaş altındaki gençler için de sınavların ardından gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirdeki durumun yanı sıra yasağın devam ettiği 14 büyükşehir ve Zonguldak'taki son durum da kabinenin gündeminde olacak.