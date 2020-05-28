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Gözler Başkan Erdoğan'da! Sokağa çıkma kısıtlamaları devam edecek mi?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında son kez video konferansla yapılacak kabine toplantısından önemli kararlar çıkması bekleniyor. Hafta sonları uygulanan sokak yasakları ile çocuk, genç ve 65 yaş üstüne getirilen kısıtlamaların sürüp sürmeyeceği ana gündem maddeleri olacak. Masada ayrıca evlilik hazırlığındaki gençlerin merakla beklediği düğün sezonunun açılışı da gündeme gelecek.