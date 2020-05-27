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Haberler Galeri Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında b hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta sonu (30 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar) sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları devam edecek mi? Vaka düşüşü kalıcı olur mu? Türkiye'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanır mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber canlı yayınında koronavirüs ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

Giriş Tarihi: 27.05.2020 13:12 Güncelleme Tarihi: 27.05.2020 13:28
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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadele kapsamında b hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de bu hafta sonu (30 Mayıs Cumartesi - 31 Mayıs Pazar) sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Hafta sonu kısıtlamaları devam edecek mi? Vaka düşüşü kalıcı olur mu? Türkiye'de koronavirüs salgınında ikinci dalga yaşanır mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, A Haber canlı yayınında koronavirüs ile ilgili merak edilenleri yanıtladı.

İşte Hasöksüz'ün açıklamalarından satır başları;

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

Hastalığın entübasyon süresinin 6-7 gün olduğu düşünülecek olursa yapılan her bir tedbir için alınan kısıtlama kararlarının etkisini ortalama 1 hafta süre sonra görebiliyoruz. Özellikle geçtiğimiz hafta içerisinde günlük vakanın artık binlerin altına düşmesi bir önceki hafta sonlarında uygulanan kısıtlama kararlarının ne kadar isabetli olduğunun göstergesidir.

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

VAKALARIN ORTAYA ÇIKTIĞI GÖRÜLÜYOR AMA YÜKSEK DEĞİL

Fakat artık ikinci aşama dediğimiz normalleşme süresi içerisinde yeni tedbirler altında bazı kararlar alındı ve alınmaya da devam ediyor. Bundan bazıları da özellikle 65 yaş üzerinin bayram süresi içerisinde memleketlerine gitmesiyle başladı. Bunun içerisinde birkaç haberler gelmeye başladı ki özellikle büyükşehirlerde köylerine ya da küçük yerleşim alanlarına gidildiği zaman vakaların ortaya çıktığı görülüyor. Fakat bunu sayısı çok yüksek değil.

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

Daha erken bunu söylemek için ama bu hafta sonuna doğru önümüzdeki haftanın başlangıcında bir de bu alınan tedbirlerin ne kadar yerinde olup olmayacağı aklında bir fikir verecek.

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Son dakika: Bu hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İstanbul, Ankara ve İzmir'de uygulanacak mı? Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi canlı yayında açıkladı |Video

İLLER ARASI KISITLAMA NE ZAMAN BİTECEK?

Kişisel düşüncemi söyleyebilirim. 3 büyük il hariç iller arasındaki kısıtlılığın kalkması söz konusu olabilir diye düşünüyorum önümüzdeki haftalarda. Özellikle ayın 3'üne kadar olan veriler iyi bir gösterge olacak.