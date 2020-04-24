Okullar ne zaman açılacak? Sınavlar online olacak mı? Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sorulara canlı yayında yanıt verdi |Video

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler evlerinden EBA sistemiyle eğitimlerine devam ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Vatandaşlar ve milyonlarca öğrenci bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Telafi eğitimi nasıl verilecek? Okullar en erken ne zaman açılır? Sınavlar nasıl yapılacak? Online sınav olacak mı? Eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz, A Haber canlı yayınında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sorulara yanıt verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında öğrenciler evlerinden EBA sistemiyle eğitimlerine devam ediyor. Peki okullar ne zaman açılacak? Vatandaşlar ve milyonlarca öğrenci bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Telafi eğitimi nasıl verilecek? Okullar en erken ne zaman açılır? Sınavlar nasıl yapılacak? Online sınav olacak mı? Eğitim uzmanı Ayhan Korkmaz, A Haber canlı yayınında milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren sorulara yanıt verdi.

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN?

"Eğer böyle giderse Haziran ayında bir deneme yapabiliriz."

AÇIK HAVADA SINAV OLABİLİR Mİ?

"Sınavların açık havada yapılacağını düşünmüyorum. Sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Okullarda yapmak daha mantıklı. Açık alanlarda yapılacağını düşünmüyorum."