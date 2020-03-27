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27.03.2020

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan koronavir��s (corona virüs) önlemleri hakkında flaş açıklama! 50 bin aileye gıda kolisi dağıtılacak |Video

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs (Covid-19) önlemleri hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, "Yayılımı engellemek için azami hassasiyet gösterelim. 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde devletimizin şefkat elinin en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için gösterilen gayretten dolayı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 65 yaş üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi vereceğiz." dedi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya koronavirüs (Covid-19) önlemleri hakkında açıklama yaptı. Yerlikaya, "Yayılımı engellemek için azami hassasiyet gösterelim. 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde devletimizin şefkat elinin en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için gösterilen gayretten dolayı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 65 yaş üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi vereceğiz." dedi.

Vali Ali Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle;

"50 BİN VATANDAŞIMIZA GIDA KOLİSİ VERECEĞİZ"

Yayılımı engellemek için azami hassasiyet gösterelim. 39 bin 614 vatandaşın çağrısına cevap verildi. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde devletimizin şefkat elinin en hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşması için gösterilen gayretten dolayı çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. 65 yaş üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza gıda kolisi vereceğiz.

Kıymetli İstanbullulardan ricamız bilim kurulu tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmeleri. İkazlara azami hassasiyet göstermeleri evlerinde kalmalarıdır.

Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülebilmesi çok büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları gerekir. Yaşlılarımızı sevgi saygı ve özenle korumalıyız. İstanbullulardan ricamız önümüzdeki kritik günler de hastalığın yayılmaması için bilim kurulundan gelen tavsiyelere uymaları ve evlerinde kalmaları… Uygulamanın başladığın günden bugüne vefa çalışmaları kapsamında toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 3 bin 313 vatandaşımızın ise bilgi amaçlı çağrısına cevap verildi.

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