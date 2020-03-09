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HDP’den CHP’ye ‘oy’ davası! |Video
Türk siyasi tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir olay Bolu’da yaşandı. HDP savcılığa başvurup CHP'dan 31 Mart seçimlerindeki oylarını geri istedi. CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’a kızan HDP Bolu İl Başkanı İbrahim Yolci savcılığa başvurarak, "CHP, 31 Mart’ta verdiğimiz 4 bin oyu iade etsin" dedi. Ayrıntılar A Haber muhabiri Hakan Süer, canlı yayında Bolu’dan aktardı.
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