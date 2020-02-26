AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir: HDP ittifakı açık etmiş durumdadır |Video

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen tartışmalı HDP kongresi birçok skandala imza attı. Kongrede HDP Eş Başkanı Pervin Buldan tarafından muhalefet partilerine şeffaf ittifak çağrısı yapıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir yapılan çağrıyı ve detayları A Haber’e değerlendirdi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen tartışmalı HDP kongresi birçok skandala imza attı. Kongrede HDP Eş Başkanı Pervin Buldan tarafından muhalefet partilerine şeffaf ittifak çağrısı yapıldı. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir yapılan çağrıyı ve detayları A Haber'e değerlendirdi.

"HDP İTTİFAKI AÇIK ETMİŞ DURUMDADIR"

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, "HDP bu çağrı ile birlikte gizli ittifakı ifşa etmiş oldu. Son yerel seçimde CHP ve İyi Parti ile bir gizli ittifak içersindelerdi. İyi Parti'ye oy vermiş milliyetçi seçmen bu tepkisini İyi Parti üzerinde yoğunlaştırdı ve istifalar süreci başladı. Bu istifaların altındaki ana neden muhafazakar seçmenin sırtını PKK'ya dayadığını söyleyen bir parti ile yerel seçim ittifakı yapmasıydı. İyi Parti bu istifalar ile birlikte kendini ifşa etmiş oldu fakat bu noktada CHP'de bir sessizlik söz konusudur. HDP ise onlar adına bu ittifakı açık etmiş durumdadır. Şu anda top CHP'nin kucağında kalmıştır ve ne yapacağını bilemeyecek bir durumdadır. Yaptıkları olayı gizleyemiyorlar çünkü açıkça belli oldu. Hatırlamak gerekirse yerel seçim döneminde bu ittifaka vurgu yapan ve bundan beslenmeye çalışan adaylar olmuştu. Bu kişiler sahalarda açıkça konuşmalar gerçekleştirdiler. Bu noktada ise seçmenin bundan rahatsız olduğu çok açıktır ve CHP'nin işi bu noktada zor göz görünmektedir." şeklinde konuştu.