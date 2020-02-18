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18.02.2020

Gezi Parkı Olayları Davası'nda karar! |Video

Gezi Parkı olaylarına ilişkin 16 sanıklı davada çıkan karara göre Osman Kavala tahliyesine karar verildi. Detaylar A Haber ekranlarında... Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar tüm suçlardan beraat etti.

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