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02.03.2020

Esad rejimi askerleri Serakib'e sızmak için ambulansları kullanıyor |Video

Esad rejimi askerleri Serakib'e sızmak için sivillerin arasına sızmaya çalışıyor. Türkiye'nin Bahar Kalkanı operasyonuyla köşeye sıkışan eli kanlı milisler, hem algı oluşturmak için hem de Türk ordusunun ambulansları vurmayacağını bildikleri için ambulansları kullanıyor. Görüntülerde güvenli bir şekilde hareket etmeyi amaçlayan Esad askerlerinin bir ambulansın içinde yola çıkmayı bekledikleri görülüyor. İşte Esad askerlerinin PKK terör örgütünün de kullandığı o taktiği A Haber ekranlarında...
Esad rejim unsurlarını kör ve sağır etti! Bahar Kalkanı Harekatı’na KORAL damga vurdu ESAD REJİM UNSURLARINI KÖR VE SAĞIR ETTİ! BAHAR KALKANI HAREKATI'NA KORAL DAMGA VURDU
Son dakika: Darbeci Hafter ve katil Esad karşılıklı protokol imzaladı! Türkiye korkusu! SON DAKİKA: DARBECİ HAFTER VE KATİL ESAD KARŞILIKLI PROTOKOL İMZALADI! TÜRKİYE KORKUSU!
Son dakika: Esad rejimine ağır darbe! TSK Halep’teki Neyrab askeri havaalanını yerle bir etti SON DAKİKA: ESAD REJİMİNE AĞIR DARBE! TSK HALEP'TEKİ NEYRAB ASKERİ HAVAALANINI YERLE BİR ETTİ
Sivilleri canlı kalkan olarak kullandılar! İşte YPG-PKKnın son oyunu SİVİLLERİ CANLI KALKAN OLARAK KULLANDILAR! İŞTE YPG-PKK'NIN SON OYUNU
İşte terör örgütü YPG/PKKlıların kaçma ve TSKyı karalama planı İŞTE TERÖR ÖRGÜTÜ YPG/PKK'LILARIN KAÇMA VE TSK'YI KARALAMA PLANI

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